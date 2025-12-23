CorFio su Vanoli: “Ecco cosa ne pensa Paratici dell’ex Torino”

Nonostante un contesto complicato e una classifica che preoccupa, Fabio Paratici ha già iniziato a entrare nel merito delle questioni viola. I contatti con la Fiorentina non sono recenti e la svolta decisiva è maturata a metà della scorsa settimana, dopo un incontro a Londra con Goretti e Ferrari. In attesa della liberatoria del Tottenham, l’ex dirigente bianconero ha comunque già espresso le sue valutazioni.
Vanoli è stimato da Paratici, che intende confermargli piena fiducia per guidare la squadra nella corsa salvezza
A partire dalla panchina. Vanoli è stimato da Paratici, che intende confermargli piena fiducia per guidare la squadra nella corsa salvezza, fermo restando che saranno i risultati a determinare il futuro. Un discorso valido per l’immediato, mentre ogni riflessione a lungo termine verrà rimandata. Prima, infatti, c’è una stagione da rimettere in carreggiata. Lo scrive il Corriere Fiorentino
