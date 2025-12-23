La prima vittoria della Fiorentina contro l'Udinese porta con sé delle novità. In primo luogo Paolo Vanoli ha deciso di togliere la fascia da capitano e Ranieri per consegnarla a De Gea. Una scelta forte il gruppo ha assorbito senza scossoni, anche per la personalità e la storia calcistica del portiere. Il nuovo ruolo potrebbe ridare un po' di fiducia a De Gea che è sembrato un po' smarrito.
Repubblica: “Contro l’Udinese tante novità. Tutti i cambi di vincenti di Vanoli”
I cambi vincenti di Vanoli contro l'Udinese
Vanoli ha poi deciso di schierare Parisi esterno alto a destra. Una mossa che si è rivelata vincente considerando la grande partita disputata dall'ex Empoli. Per non parlare di Albert Gudmundsson. L'islandese era tra quelli che a gennaio avrebbero potuto salutare Firenze. Adesso è tutto di nuovo in discussione con il numero 10 che potrebbe rimanere alla Fiorentina per tentare la difficilissima risalita. Lo riporta La Repubblica.
