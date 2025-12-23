Viola News
Repubblica: "Contro l'Udinese tante novità. Tutti i cambi di vincenti di Vanoli"

Redazione VN

La prima vittoria della Fiorentina contro l'Udinese porta con sé delle novità. In primo luogo Paolo Vanoli ha deciso di togliere la fascia da capitano e Ranieri per consegnarla a De Gea. Una scelta forte il gruppo ha assorbito senza scossoni, anche per la personalità e la storia calcistica del portiere. Il nuovo ruolo potrebbe ridare un po' di fiducia a De Gea che è sembrato un po' smarrito.

Vanoli ha poi deciso di schierare Parisi esterno alto a destra. Una mossa che si è rivelata vincente considerando la grande partita disputata dall'ex Empoli. Per non parlare di Albert Gudmundsson. L'islandese era tra quelli che a gennaio avrebbero potuto salutare Firenze. Adesso è tutto di nuovo in discussione con il numero 10 che potrebbe rimanere alla Fiorentina per tentare la difficilissima risalita. Lo riporta La Repubblica.

