PARISI 7,5 - Si cala benissimo nel ruolo, quasi inedito, di ala destra. E cerca sempre la giocata, con personalità. Legge bene il movimento di Kean sull'azione dell'espulsione, suo il passaggio a Gudmundsson sul 2-0 viola. Trasloca a sinistra e costruisce anche il 4-0 con una percussione strepitosa e un diagonale sul palo. Esce con una standing ovation.