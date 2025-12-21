PARISI 7,5 - Si cala benissimo nel ruolo, quasi inedito, di ala destra. E cerca sempre la giocata, con personalità. Legge bene il movimento di Kean sull'azione dell'espulsione, suo il passaggio a Gudmundsson sul 2-0 viola. Trasloca a sinistra e costruisce anche il 4-0 con una percussione strepitosa e un diagonale sul palo. Esce con una standing ovation.
PAGELLE VIOLA
Pagelle VN – Finalmente Gud! Parisi rivelazione, Fagioli delizioso
La Fiorentina torna alla vittoria, travolgendo l'Udinese ridotta in 10. Ai viola riesce tutto, sperando non sia stato solo un caso
FAGIOLI 7,5 - Riprende da dove aveva lasciato col Verona, con buone geometrie e verticalizzazioni. Mette a referto due assist, bello soprattutto il secondo. E si ricorda di avere il piede per lanci di 50 metri sul piede.
GUDMUNDSSON 7,5 - Parte largo da sinistra, ma ha libertà per accentrarsi. Come al 19' quando libera un gran destro dalla distanza che si stampa sul palo. Più vivace, più dentro la partita, si inventa un gran gol, guizzo di un repertorio mostrato troppo di rado. Sfiora la doppietta nel finale, ma Bertola fa un miracolo. Poi uno se lo mangia, ma stavolta si può perdonare.
