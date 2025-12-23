CorFio: “Tutti i motivi per cui Vanoli ha tolto la fascia a Ranieri”

Non si è trattato di una scelta drastica, come quelle in passato anticipate dal d.s. Goretti, ma di un vero e proprio stravolgimento in linea con le indicazioni del tecnico al termine del match di Losanna. Dopo un confronto diretto con l’allenatore, di ritorno dalla Svizzera e in vista della partita contro l’Udinese, Ranieri ha accettato di fare un passo indietro .

I motivi della scelta di Vanoli? Nervosismo, qualche parola di troppo nei confronti dei compagni di squadra ma pure degli arbitri (emblematica la rabbia mostrata a Rapuano in occasione di un penalty prima concesso e poi revocato dal Var contro il Lecce), sul Ranieri capitano si era riversata da tempo gran parte della sfiducia dei tifosi, poco inclini a concedergli la leadership necessaria per guidare il gruppo. D’altronde anche dopo la tempesta di Reggio Emilia, quando a margine della discussione sul dischetto del rigore tra Kean e Mandragora anche il suo coinvolgimento era finito sulla bocca di molti, le polemiche sul suo conto non si erano placate