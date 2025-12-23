Rep: “Paratici pensa già al mercato. I possibili partenti per dei nuovi innesti”

Fabio Paratici sta già pensando alle mosse di mercato

Redazione VN 23 dicembre - 08:30

Manca ancora da definire qualche passaggio, ma la questione con Fabio paratici è praticamente risolta. La scelta dei dirigenti della Fiorentina è di quelle spartiacque perché si tratta di un contratto molto lungo (quattro anni e mezzo) ad un dirigente top, pur reduce da vicissitudini note. Sebbene Goretti rimanga nel suo ruolo, sarà Paratici ad occuparsi del mercato.

La trattativa ha subito una forte accelerata considerando che Giuntoli sembrava l'unica figura in pole. Mercoledì sera la dirigenza ha incontrato Paratici prospettandogli un ruolo di enorme responsabilità sulla parte sportiva. Si attende solo l'ufficialità, ma Paratici sta già pensando alle prime mosse da fare che dovrebbero portare 4-5 giocatori.

Vanoli si aspetta un esterno come minimo ed in generale dovrebbe arrivare almeno un rinforzo per reparto. Serviranno inevitabilmente delle uscite. Tra i principali candidati a lasciare la Fiorentina c'è Dzeko, ma anche Pablo Marì e Sohm. Per Gudmundsson invece è difficile pensare di separarsi proprio nel momento in cui si è visto qualche segnale. Lo riporta La Repubblica.