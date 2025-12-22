Lorenzo Minotti, ex calciatore e oggi commentatore di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la prestazione della Fiorentina contro l’Udinese.
Minotti: “Bella Fiorentina. Gud deve partire largo, Paratici per dare identità”
Finalmente si è vista una bella Fiorentina, capace di esprimersi su altissimi livelli. È chiaro che l’espulsione ha condizionato la partita, perché l’Udinese ha subito un vero e proprio crollo mentale, ma al di là di questo la Fiorentina mi è piaciuta molto. Parisi è stato molto vivace e ha lavorato bene con Dodò, ma quello che mi ha colpito di più è stato Gudmundsson: secondo me quello è il suo ruolo ideale. La squadra non si è mai accontentata, e questo significa che aveva capito che non bastava vincere, bisognava anche convincere. Le uniche pecche sono il gol subito, l’ottavo da fuori area, e le ammonizioni di Ranieri e Nicolussi Caviglia. Ieri la Fiorentina si schierava con una sorta di 4-1-4-1, ma al di là dei numeri la cosa interessante era il movimento di Dodò e Ranieri verso l’interno del campo per impostare. Era arrivato il momento di proporre qualcosa di nuovo anche ai giocatori.
Paratici—
Arriva come un punto di riferimento, uno che detta una linea e delle regole ben precise. Se dovessero ripetersi episodi come quello di Reggio Emilia non si può fare finta di niente, perché l’anarchia poi si riflette sul campo. Serve ricreare un senso di appartenenza e un’identità, e per farlo è fondamentale un dirigente che segni in maniera decisa.
