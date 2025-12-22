Minotti: “Bella Fiorentina. Gud deve partire largo, Paratici per dare identità”

Finalmente si è vista una bella Fiorentina, capace di esprimersi su altissimi livelli. È chiaro che l’espulsione ha condizionato la partita, perché l’Udinese ha subito un vero e proprio crollo mentale, ma al di là di questo la Fiorentina mi è piaciuta molto. Parisi è stato molto vivace e ha lavorato bene con Dodò, ma quello che mi ha colpito di più è stato Gudmundsson: secondo me quello è il suo ruolo ideale. La squadra non si è mai accontentata, e questo significa che aveva capito che non bastava vincere, bisognava anche convincere. Le uniche pecche sono il gol subito, l’ottavo da fuori area, e le ammonizioni di Ranieri e Nicolussi Caviglia. Ieri la Fiorentina si schierava con una sorta di 4-1-4-1, ma al di là dei numeri la cosa interessante era il movimento di Dodò e Ranieri verso l’interno del campo per impostare. Era arrivato il momento di proporre qualcosa di nuovo anche ai giocatori.