Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Adani non ci sta: “Il 5-1? I tifosi viola son cinque mesi che mangiano m***a”

news viola

Adani non ci sta: “Il 5-1? I tifosi viola son cinque mesi che mangiano m***a”

Daniele Adani
L'opinione di Daniele Adani, ex giocatore della Fiorentina, sulla vittoria con l'Udinese e le prossime partite
Redazione VN

Daniele Adani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della situazione in casa viola ai microfoni di Radio Deejay. Ecco le sue parole:

Okay il 5-1 di ieri, ma i tifosi della Fiorentina son cinque mesi che mangiano m***a. Adesso ci saranno Parma e Cremonese, vediamo dopo queste due partite dove sarà la Fiorentina

Leggi anche
La Fiorentina oggi su radio e tv locali
Marchegiani sulla Fiorentina: “Presto per parlare di cambio di marcia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA