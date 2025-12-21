Le parole dell'ex portiere, Luca Marchegiani, ai microfoni di Sky Sport, sulla vittoria della Fiorentina contro l'Udinese:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchegiani sulla Fiorentina: “Presto per parlare di cambio di marcia”
news viola
Marchegiani sulla Fiorentina: “Presto per parlare di cambio di marcia”
Le parole dell'ex portiere, Luca Marchegiani, sul momento della Fiorentina dopo il successo con l'Udinese in campionato
Troppo presto per dire se la Fiorentina ha cambiato marcia. Quella di oggi è stata una prestazione convincente, nonostante l'inferiorità numerica dell'Udinese dal 7'. Detto questo, c'è stata una grande prestazione di Fagioli, questa posizione di Parisi che, con la sua rapidità e velocità, ha permesso di creare tanti problemi ai giocatori fisici dell'Udinese, i due gol di Kean e un Gudmundsson che i quel ruolo è stato spesso trovato palla nei piedi. Notizie positive sicuramente ci sono state.
© RIPRODUZIONE RISERVATA