Marchegiani sulla Fiorentina: “Presto per parlare di cambio di marcia”

Le parole dell'ex portiere, Luca Marchegiani, sul momento della Fiorentina dopo il successo con l'Udinese in campionato
Le parole dell'ex portiere, Luca Marchegiani, ai microfoni di Sky Sport, sulla vittoria della Fiorentina contro l'Udinese:

Troppo presto per dire se la Fiorentina ha cambiato marcia. Quella di oggi è stata una prestazione convincente, nonostante l'inferiorità numerica dell'Udinese dal 7'. Detto questo, c'è stata una grande prestazione di Fagioli, questa posizione di Parisi che, con la sua rapidità e velocità, ha permesso di creare tanti problemi ai giocatori fisici dell'Udinese, i due gol di Kean e un Gudmundsson che i quel ruolo è stato spesso trovato palla nei piedi. Notizie positive sicuramente ci sono state.

