Il giornalista Benedetto Ferrara, a Viola su RTV38, ha parlato del momento in casa Fiorentina dopo la vittoria di quest'oggi contro l'Udinese e l'arrivo di Paratici. Le sue parole:
Ferrara: "Vanoli si è giocato il tutto per tutto. Paratici? Vi dico"
Ferrara: “Vanoli si è giocato il tutto per tutto. Paratici? Vi dico”
Le parole del giornalista, Benedetto Ferrara, sul lavoro di Vanoli e l'arrivo in dirigenza di Paratici nella Fiorentina
Vanoli si è svegliato un po'. Si è giocato il tutto per tutto. Ora tutti sia aspettano una continuità. Bisogna sperare che la squadra, dal punto di vista mentale, si sia sbloccata. Quello che spero io, al di là di Paratici che è comunque una figura divisiva, conta che lui sia pronto. Sicuramente le idee ce le ha e il mercato ha le sue leve. Lui voleva tornare in Italia da tempo e il suo arrivo non intacca gli altri ruoli. Per lui scegliere la Fiorentina è anche un segnale per rilanciarsi, dopo la squalifica e tutto quello che è accaduto.
