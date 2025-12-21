L'ex calciatore e allenatore di calcio, Alfredo Aglietti, ha parlato a Viola su RTV38 del momento in casa Fiorentina dopo la vittoria contro l'Udinese. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Aglietti: “Essere nella Fiorentina, in questa situazione, doppiamente difficile”
news viola
Aglietti: “Essere nella Fiorentina, in questa situazione, doppiamente difficile”
Le parole dell'ex calciatore, Alfredo Aglietti, sul momento della Fiorentina dopo il successo con l'Udinese e la prestazione di Parisi
Parisi è stato il migliore in campo questa sera. A livello mentale, di freschezza ha fatto la differenza. Detto questo, penso che l'espulsione abbia inciso, anche se è vero che questa partita un mese fa non l'avresti vinta. Sabato ci sarà un'altra partita fondamentale, ma se non vincevi oggi la situazione si complicava ulteriormente. Trovarti in questa situazione, nella Fiorentina, ha complicato le cose, perché se sei nel Pisa o nel Verona sai che il tuo campionato è incentrato su quello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA