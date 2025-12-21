L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato durante Viola su RTV38 della vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro l'Udinese e dei cambi che stanno arrivando in dirigenza. Le sue parole:
Amoruso: "Oggi la differenza l'ha fatta l'atteggiamento, non la tattica"
Oggi ha cambiato tanto, ha fatto qualcosa che ci si aspettava già da qualche settimana prima. Oggi c'erano i giocatori che giocavano in maniera diversa, il modulo conta in parte. Io vedevo un 4-1-4-1 ed è quello ideale per questa squadra. E' piaciuto che se anche sul 4-1, Vanoli voleva che la squadra spingesse. C'è bisogno di continuare a tenere lì il piede sull'acceleratore. La squadra di è data da fare, ha avuto un atteggiamento positivo. L'espulsione del portiere? Non sono d'accordo con chi dice che ha cambiato la partita, perché fino a qualche giorno fa non sarebbe stato così. Parlare di tattica solamente, oggi, sarebbe diminutivo. Anche l'aspetto fisico è cambiato, la squadra si muove meglio. Il discorso di ampiezza del campo i giocatori oggi lo hanno interpretato al meglio. Però serve calma. L'Udinese è arrivato a questa partita con la pancia piena, dopo la grande prestazione contro il Napoli.
