Scanagatta: “Paratici persona giusta. Ora serve essere cinici, non romantici”

Ubaldo Scanagatta
Il giornalista, Ubaldo Scanagatta, ha parlato dell'arrivo di Paratici alla Fiorentina e della vittoria di questa sera contro l'Udinese
Il giornalista Ubaldo Scanagatta, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dell'arrivo alla Fiorentina di Paratici e della prova dei viola contro l'Udinese. Le sue parole:

La notizia di Paratici mi sembra molto buona, perché finalmente ci sarà uno che è riconosciuto come un grande lavoratore. Nella situazione in cui siamo, bisogna essere cinici anche noi e non troppo romantici. Stasera sono stato contento di aver rivisto due giocatori in cui credevo tanto: Gudmundsson e Parisi. I giocatori che cercano di fare un dribbling e creare superiorità numerica sono importanti.

