Radio Bruno: “Paratici ha detto sì. La verità sul rapporto con Pradè”

Paratici ha detto sì alla Fiorentina, sarà il nuovo direttore tecnico: il retroscena sul rapporto con Pradè
Fabio Paratici ha detto sì (LA NOSTRA NOTIZIA), presto diventerà il direttore tecnico della Fiorentina, firmando un contratto di quattro anni. Inoltre, non è stato assolutamente portato a Firenze da Pradè, perché, secondo quanto raccolto da Radio Bruno,i rapporti tra i due non sono più positivi come un tempo. Pradè è stato tra i firmatari della lettera che non hanno permesso all'ex Juventus di andare al Milan per quella questione legata alla squalifica.

