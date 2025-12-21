Riganò: “In 10 i problemi si possono creare. Gudmundsson? Può essere devastante”

L'ex attaccante viola, Christian Riganò, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro l'Udinese. Le sue parole:
Non è vero che le squadre in 10 non possono creare problemi. La Fiorentina oggi qualcosa ha fatto, non ha avuto di giocare la palla. Non ha avuto paura. Parliamo di coraggio. Se servi Gudmundsson in quella posizione diventa devastante e oggi l'abbiamo visto.
