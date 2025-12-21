Viola News
Riganò: “In 10 i problemi si possono creare. Gudmundsson? Può essere devastante”

Le parole dell'ex attaccante viola, Christian Riganò, sulla partita vinta dalla Fiorentina contro l'Udinese
Redazione VN

L'ex attaccante viola, Christian Riganò, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro l'Udinese. Le sue parole:

Non è vero che le squadre in 10 non possono creare problemi. La Fiorentina oggi qualcosa ha fatto, non ha avuto di giocare la palla. Non ha avuto paura. Parliamo di coraggio. Se servi Gudmundsson in quella posizione diventa devastante e oggi l'abbiamo visto.

