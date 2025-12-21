La Fiorentina continuerà nel suo silenzio stampa, in prosecuzione del post gara di domenica scorsa contro il Verona. Come ha fatto sapere il Pentasport di Radio Bruno, nessun tesserato della Fiorentina rilascerà dichiarazioni, nè nel pre-gara nè nel post-Udinese, neanche in caso di vittoria. Non ci saranno le consuete parole di Vanoli, o dei calciatori, così come nessun eventuale commento al possibile arrivo di fabio Paratici.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Radio Bruno: “La Fiorentina ancora in silenzio stampa. Nessuno parlerà oggi”
news viola
Radio Bruno: “La Fiorentina ancora in silenzio stampa. Nessuno parlerà oggi”
La Fiorentina non ha intenzione di interrompere il proprio silenzio stampa. Nessun tesserato rilascerà dichiarazioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA