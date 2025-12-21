Giaccherini: “Paratici? Nessuno è più preparato di lui. Deve avere un progetto”

Fabio Paratici è sempre più vicino al ritorno in Italia, dopo le due esperienze al Tottenham. La Fiorentina ha convinto il dirigente, che nei prossimi giorni, potrebbe diventare il nuovo volto della società viola. Emanuele Giaccherini conosce bene Paratici, fin dai tempi della Juventus. Ecco le parole dell'ex giocatore a Dazn:

"Credo che oggi sul mercato oggi, non esiste una persona più importante e competente di lui. Non ricordo nessun successo, salvezza o Scudetto o coppa arrivati senza una struttura societaria importante. Io l'ho avuto alla Juventus, ed è bravissimo a trovare i giocatori. Poi è ovvio che gli devi dare in mano un progetto a lungo termine."