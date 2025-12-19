Viola News
Fiorentina-Udinese, domenica ore 18: dove vederla in tv e streaming

Tutte le info sullo scontro diretto di domenica prossima
Dopo l'ennesimo k.o rimediato dalla Fiorentina, domenica al Franchi arriva l'Udinese alle ore 18:00. Paolo Vanoli l'ha definita la "partita della vita" soprattutto per il suo futuro sempre più in bilico. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Domenica 21 dicembre, ore 18:00Stadio Artemio Franchi
TVDazn, Sky Go o Now
StreamingDazn, Sky Go o Now
Telecronaca Alberto Santi
RadioRadio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

