Dopo l'ennesimo k.o rimediato dalla Fiorentina, domenica al Franchi arriva l'Udinese alle ore 18:00. Paolo Vanoli l'ha definita la "partita della vita" soprattutto per il suo futuro sempre più in bilico. Ecco dove vederla in tv e streaming.
Fiorentina-Udinese, domenica ore 18: dove vederla in tv e streaming
Tutte le info sullo scontro diretto di domenica prossima
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 21 dicembre, ore 18:00
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|Dazn, Sky Go o Now
|Streaming
|Dazn, Sky Go o Now
|Telecronaca
|Alberto Santi
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
