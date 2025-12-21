Stramaccioni: “Fiorentina? Basta una vittoria. Dopo un ritiro dai tutto”

Andrea Stramaccioni è convinto che la Fiorentina possa uscire dal suo momento critico

Andrea Stramaccioni , a Dazn, ha parlato del momento della Fiorentina. Le parole dell'ex tecnico dell'Inter sui viola e la loro preoccupante classifica:

"Io credo che, sembrerà banale quello che dico, ma credo che in questi casi possa bastare veramente ricominciare a vincere. Cioè una vittoria, perchè alle volte la differenza, fra vincere e perdere, è veramente fatta dai centimetri. Questa cosa del ritiro può sembrare brutta, ma unisce tantissimo, perchè entri in campo e mangi l'erba."