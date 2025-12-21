Bucchioni: “Paratici va bene, ma per me questo è solo l’inizio”

Il giornalista Enzo Bucchioni, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato la vittoria della Fiorentina contro l'Udinese. Queste le sue parole:
Appena arriva nell'aria un personaggio come Paratici, sarà un caso, ma la Fiorentina torna a vincere. Un piccolo mattoncino per ripartire. Da oggi la situazione è cambiata. Non vedo ancora il sereno, ma siamo sulla giusta strada. Oggi ho visto una reazione dei giocatori viola, soprattutto dal punto di vista caratteriale. L'allenatore è passato finalmente alla difesa a quattro. Su Vanoli qualche dubbio ce l'ho ancora, ma vedremo. A Commisso chiedevamo di mettere qualcuno di calcio nella società e così sta succedendo. Credo però che alla Fiorentina serva anche un direttore generale di calcio. Paratici va bene, ma per me questo è solo l'inizio.
