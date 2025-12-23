Finalmente Albert Gudmundsson. Contro l’Udinese l’islandese ha mostrato il volto migliore di sé, ricordando il giocatore ammirato al Genoa: qualità, partecipazione e capacità di incidere. Non a caso, la sua prestazione ha trascinato la squadra verso la prima vittoria stagionale. Dopo mesi opachi, Gud ha dato segnali concreti di rinascita, confermando perché la Fiorentina aveva deciso di puntare su di lui.
CorSport: "Gudmundsson sotto esame: la Fiorentina aspetta conferme"
CorSport: “Gudmundsson sotto esame: la Fiorentina aspetta conferme”
Gudmundsson è sotto osservazione e la società valuterà entro un mese se confermarlo definitivamente o aprire a nuovi scenari
In estate il club viola aveva rinnovato la fiducia riscattandolo per 13 milioni più bonus, ma le prestazioni dei mesi successivi avevano lasciato dubbi. Il lampo contro l’Udinese, però, riaccende le speranze: la sua heatmap racconta di un giocatore finalmente stabile nella metà campo avversaria, come ai tempi migliori.
Le prossime settimane saranno decisive. Gudmundsson è sotto osservazione e la società valuterà entro un mese se confermarlo definitivamente o aprire a nuovi scenari. Le qualità non sono in discussione, ma servirà continuità. I tifosi sperano che quella di domenica sia stata davvero la partita della svolta. Lo scrive il Corriere dello Sport
