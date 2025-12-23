CorSport: “Gudmundsson sotto esame: la Fiorentina aspetta conferme”

Gudmundsson è sotto osservazione e la società valuterà entro un mese se confermarlo definitivamente o aprire a nuovi scenari

Finalmente Albert Gudmundsson. Contro l’Udinese l’islandese ha mostrato il volto migliore di sé, ricordando il giocatore ammirato al Genoa: qualità, partecipazione e capacità di incidere. Non a caso, la sua prestazione ha trascinato la squadra verso la prima vittoria stagionale. Dopo mesi opachi, Gud ha dato segnali concreti di rinascita, confermando perché la Fiorentina aveva deciso di puntare su di lui.