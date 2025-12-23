Il momento di Parisi: da alternativa di Gosens a pedina chiave per Vanoli

Oggi Parisi è difficile da togliere: corre, attacca l’uomo, porta intensità e qualità

23 dicembre 2025

Fabiano Parisi si è ritagliato spazio passo dopo passo, tornando a essere una risorsa preziosa per la Fiorentina. Duttilità, carattere e capacità di resistere ai momenti difficili lo hanno aiutato a ribaltare una stagione iniziata in salita. In estate la fiducia di Pioli non era arrivata e, nonostante il rinnovo, si era parlato anche di un possibile addio: poche presenze e appena 34 minuti in Serie A fino a inizio novembre.

La svolta è arrivata dopo Genova, con l’arrivo di Vanoli, che fin da subito ha indicato Parisi come esempio di un gruppo in cui tutti avrebbero avuto spazio. La fiducia è cresciuta, poi l’infortunio di Gosens ha aperto la porta all’occasione giusta, sfruttata senza esitazioni.

A destra con Dodò ha dato imprevedibilità, creando i maggiori pericoli contro l’Udinese, prima di spostarsi a sinistra, ruolo a lui più naturale. Oggi Parisi è difficile da togliere: corre, attacca l’uomo, porta intensità e qualità. In una Fiorentina che ha trovato nella difesa a quattro un nuovo punto fermo, la sua crescita è diventata un valore aggiunto. Lo scrive La Nazione