Gazzetta: “Paratici riempirà un vuoto. Le prime mosse del nuovo dirigente”

La Gazzetta dello Sport

Paratici avrà lavoro da fare per la sessione invernale di mercato
Fabio Paratici aveva in testa fin da subito la volontà di accettare la sfida proposta dalla Fiorentina e la voglia di tornare in Serie A, dopo l'esperienza vincente alla Juventus, ha fatto il resto. All'interno della società viola Paratici va a riempire un vuoto anche quantitativo, dato che dopo le dimissioni di Pradé non erano state fatte scelte in tal senso.

L'ambiente viola è ancora in fermento per la classifica e questo ha contribuito ad accelerare i tempi di una decisione forte. Fabio Paratici comprende la situazione difficile della Fiorentina, ma è pronto a lavorare su più fronti.

Resta però da capire quale sarà il budget a disposizione per la sessione invernale di mercato dato che la Fiorentina in estate ha già speso ben 92 milioni di euro. Per rispettare i paletti finanziari serviranno delle uscite per ogni eventuale entrata. I reparti da consolidare saranno: centrocampo, esterni e fasce. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

