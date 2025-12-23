Gazzetta: “Paratici riempirà un vuoto. Le prime mosse del nuovo dirigente”

Paratici avrà lavoro da fare per la sessione invernale di mercato

Redazione VN 23 dicembre - 07:48

Fabio Paratici aveva in testa fin da subito la volontà di accettare la sfida proposta dalla Fiorentina e la voglia di tornare in Serie A, dopo l'esperienza vincente alla Juventus, ha fatto il resto. All'interno della società viola Paratici va a riempire un vuoto anche quantitativo, dato che dopo le dimissioni di Pradé non erano state fatte scelte in tal senso.

L'ambiente viola è ancora in fermento per la classifica e questo ha contribuito ad accelerare i tempi di una decisione forte. Fabio Paratici comprende la situazione difficile della Fiorentina, ma è pronto a lavorare su più fronti.

Resta però da capire quale sarà il budget a disposizione per la sessione invernale di mercato dato che la Fiorentina in estate ha già speso ben 92 milioni di euro. Per rispettare i paletti finanziari serviranno delle uscite per ogni eventuale entrata. I reparti da consolidare saranno: centrocampo, esterni e fasce. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.