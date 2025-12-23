Paratici resta in movimento. Stando a quanto riferito da La Nazione, nei giorni scorsi ha fatto tappa a Roma, dove si trova da domenica per seguire da vicino il figlio Lorenzo, attaccante della Primavera giallorossa. Nel quartiere Flaminio, durante un incontro a colazione con un ex protagonista del calcio italiano, il suo telefono non ha smesso di squillare: a chi lo ha incrociato, l’ex dirigente della Juventus è apparso già proiettato sulle strategie e sulle idee in vista del mercato di gennaio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Il programma di Paratici tra Roma e Londra: Firenze aspetta”
La Nazione
La Nazione: “Il programma di Paratici tra Roma e Londra: Firenze aspetta”
Il calendario di Paratici non contempla ancora un passaggio da Firenze
Il calendario, però, non contempla ancora un passaggio da Firenze. Paratici rientrerà a Londra il 26 dicembre e due giorni dopo assisterà a Crystal Palace–Tottenham dalla tribuna. In sostanza, per la gara contro il Parma la Fiorentina non potrà ancora contare sulla presenza del suo futuro uomo simbolo, anche se la fumata bianca sembra ormai solo una questione di tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA