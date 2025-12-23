La Nazione: “Il programma di Paratici tra Roma e Londra: Firenze aspetta”

Paratici resta in movimento. Stando a quanto riferito da La Nazione, nei giorni scorsi ha fatto tappa a Roma, dove si trova da domenica per seguire da vicino il figlio Lorenzo, attaccante della Primavera giallorossa. Nel quartiere Flaminio, durante un incontro a colazione con un ex protagonista del calcio italiano, il suo telefono non ha smesso di squillare: a chi lo ha incrociato, l’ex dirigente della Juventus è apparso già proiettato sulle strategie e sulle idee in vista del mercato di gennaio.