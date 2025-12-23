Giani: “Commisso salvi la Fiorentina. Stadio? Grazie a Dio non siamo andati a Campi”

Eugenio Giani ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino. Tra i tanti temi toccati c'è anche quello della Fiorentina e dello stadio Franchi. Ecco le sue parole:
"Se la Fiorentina ci sta, si può fare un allungamento della concessione, altrimenti vanno ricercati fondi pubblici"
È importante che si ritrovi equilibrio dentro la società e tra società e giocatori, così da creare le condizioni per salvarci. Sarebbe drammatico, per una società che ha fatto la storia del calcio, festeggiare i 100 anni in serie B... Dobbiamo stare vicini, vigili e forti accanto alla società e a gennaio rinforzare la squadra per raggiungere la salvezza
COMMISSO
C’è senz’altro la problematicità del presidente, per questioni oggettive che gli impediscono di essere presente. Però deve creare le condizioni perché la Fiorentina si salvi
FRANCHI
La strada è stata imboccata, ora va fatto appello al rispetto del cronoprogramma presentato, necessario anche per gli Europei 2032, e bisogna trovare le risorse. È bene che arrivino in un rapporto con la Fiorentina. Se la Fiorentina ci sta, si può fare un allungamento della concessione, altrimenti vanno ricercati fondi pubblici. E per farlo, ci metteremo tutti a disposizione, anche io. Senza fare pubblicità
PAROLE DI RENZI
Più che sciagurata direi obbligata. Anche perché l’unica proposta alternativa era Campi Bisenzio e grazie a Dio l’abbiamo lasciata perdere perché altrimenti oggi saremmo tutti complici di un’alluvione più grande di quella che ha colpito Campi. Io dissi di no a quell’idea perché nel 2003, quando ero nella Fiorentina, abbiamo studiato l’area e i rischi idrogeologici erano evidenti
