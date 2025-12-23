Gazzetta: “Quella di Paratici scelta condivisa. Il rapporto con Goretti”

I tanto attesi cambiamenti sono arrivati. Al di là del nuovo assetto tattico visto contro l'Udinese, la Fiorentina ha deciso di cambiare anche all'interno della società. Fabio Paratici tra qualche settimana sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica. Il club ha deciso di puntare su una figura di esperienza che dovrà lavorare in una situazione di emergenza, ma anche in prospettiva (contratto fino al 2030).

La scelta è stata condivisa dal presidente Rocco Commisso, da Alessandro Ferrari e da Roberto Goretti. Quest'ultimo ha un ottimo rapporto con Paratici e potrà crescere al suo fianco. L'ufficialità è attesa tra la fine di dicembre e gli inizi di gennaio. Paratici dovrà subito confrontarsi con il mercato invernale con l'obiettivo di uscire dalla crisi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.