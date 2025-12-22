Radu Drăgușin è tornato tra i convocati del Tottenham nella partita persa contro il Liverpool, un segnale importante dopo il grave infortunio al crociato subito a gennaio. Il rientro testimonia i progressi del difensore, che ora proverà a risalire nelle gerarchie del club inglese.
Nonostante i segnali positivi, resta alta la possibilità di un ritorno in Italia, già a gennaio o in estate. Il Tottenham potrebbe valutare una cessione in prestito con diritto di riscatto, soluzione che faciliterebbe una nuova esperienza in Serie A.
La Roma potrebbe essere interessata se gli inglesi aprissero a questa formula, mentre il Napoli lo apprezza da tempo, con una stima mai venuta meno. Attenzione anche alla Fiorentina, dove l’eventuale arrivo di Fabio Paratici (i due si conoscono bene) potrebbe favorire un tentativo per riportare Drăgușin in Italia.
Lo riporta TMW.
