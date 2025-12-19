Romano svela: “La Fiorentina ha chiamato Thiago Silva. La risposta del difensore”

Appena svincolatosi dalla Fluminense, Thiago Silva è tornato ufficialmente sul mercato con l'esperto di mercato Fabrizio Romano su Youtube che fa il punto della situazione attorno all'esperto difensore brasiliano, cercato nelle ultime ore proprio dalla Fiorentina:
Sia la Fiorentina che il Milan hanno cercato Thiago Silva. Il quarantunenne brasiliano ha però già l'accordo con un altro club
Mi risulta che Thiago Silva non giocherà in Italia, ve lo posso dire con assoluta certezza. Andrà in un club europeo e il giocatore sembra abbia già in mente dove andare. Vedremo quali saranno gli sviluppi ma oggi Thiago Silva non è in trattativa con il Milan. Mi risulta che la squadra italiana che ha chiamato il giocatore per capire se ci fossero spiragli è la Fiorentina. I viola hanno fatto una chiamata ma la risposta del giocatore è orientata per altri club. Non mi risulta che Thiago Silva possa andare al Milan o alla Fiorentina ma in un altro club straniero.
