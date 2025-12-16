Il nome di Przemyslaw Wisniewiski, impronunciabile difensore polacco dello Spezia, non è nuovo tra i rumors di mercato in ottica Fiorentina. Stamattina il Secolo XIX, edizione Spezia, rilancia la pista di mercato per gennaio parlando di "passi avanti" per il passaggio del centralone classe '98 alla Fiorentina. Uno dei due agenti del giocatore è atteso presto in Italia e potrebbe incontrare i dirigenti della Fiorentina.
Secolo XIX: “Wisniewski verso la Fiorentina”. Ma inciderà Vanoli
Mercato Fiorentina, prende corpo la pista che porta al difensore polacco. In arrivo il procuratore
Su Wisniewiski c'è il gradimento anche di Paolo Vanoli che lo ha già allenato a Venezia e che lo accoglierebbe volentieri a Firenze. Come sappiamo, però, il futuro del tecnico è adesso in bilico e la sua presenza in panchina anche a gennaio dipenderà dai risultati delle prossime partite con Losanna e Udinese. Una situazione che potrebbe incidere sulle scelte di mercato della Fiorentina e, forse, anche sulla pista Wisniewski.
