Udinese, Sandi Lovric pronto a partire a gennaio. Su di lui Fiorentina e Parma

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, la società gigliata avrebbe puntato gli occhi su Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese messo ai margini della rosa dal tecnico Kosta Runjaic. L'infortunio rimediato in nazionale nella sosta di settembre ha influito molto e nelle dieci partite successive ha giocato solo 46'.