La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, la società gigliata avrebbe puntato gli occhi su Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese messo ai margini della rosa dal tecnico Kosta Runjaic. L'infortunio rimediato in nazionale nella sosta di settembre ha influito molto e nelle dieci partite successive ha giocato solo 46'.
Udinese, Sandi Lovric pronto a partire a gennaio. Su di lui Fiorentina e Parma
Lo svizzero era da tempo seguito dalla Fiorentina e ha il contratto in scadenza la prossima estate. Dunque, con le trattative per il rinnovo ormai inabissate, il giocatore potrà accordarsi con altre squadre a parametro zero. Su di lui anche Parma e club turchi.
