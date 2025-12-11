Romano: Fiorentina su Diego Coppola del Brighton, concorrenza dalla Catalogna

Diego Coppola, difensore centrale passato in estate dal Verona al Brighton per 11 milioni, è finito (o forse tornato) nel mirino della Fiorentina. Poco impiegato dal tecnico Fabian Hurzeler, potrebbe diventare un'opportunità per gennaio. 3 presenze in Premier League e 3 in Carabao Cup fino a questo momento sono un bottino decisamente magro.