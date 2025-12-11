Diego Coppola, difensore centrale passato in estate dal Verona al Brighton per 11 milioni, è finito (o forse tornato) nel mirino della Fiorentina. Poco impiegato dal tecnico Fabian Hurzeler, potrebbe diventare un'opportunità per gennaio. 3 presenze in Premier League e 3 in Carabao Cup fino a questo momento sono un bottino decisamente magro.
Romano: Fiorentina su Diego Coppola del Brighton, concorrenza dalla Catalogna
Le ultime sul mercato con un obiettivo che torna di moda
Fabrizio Romano individua nei viola una squadra molto interessata tra quelle italiane che hanno chiesto informazioni; ci sarebbero anche gli spagnoli dell'Espanyol, pronti a fare concorrenza. Parti a lavoro per quello che si preannuncia un gennaio molto movimentato.
Giova ricordare che i rapporti tra i gigliati e il Brighton sono solidi, cementati dal passaggio in Inghilterra di Igor nel 2023 e dell'affare chius per Lamptey in viola nella scorsa estate.
