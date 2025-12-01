Il giovane talento polacco di origini nigeriane Pascal Mozie, centrocampista classe 2007, è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui la Fiorentina. Il suo contratto con il Legia Varsavia è in scadenza e al momento non è certo che decida di rinnovare.
Dalla Polonia: “Fiorentina interessata a un giovane talento polacco”
Nome nuovo per il centrocampo viola
Mozie ha già maturato esperienza internazionale disputando alcune partite di Youth League, tra cui due presenze proprio contro la Fiorentina Primavera nell’edizione in corso. Le sue prestazioni hanno attirato ulteriormente l’attenzione degli osservatori.
Il Legia Varsavia sta provando a convincere il ragazzo a restare, ma il giocatore sembra intenzionato a valutare altre opportunità per il proprio futuro. Lo riporta il portale polacco Pilka Nozna.
