Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Dalla Polonia: “Fiorentina interessata a un giovane talento polacco”

calciomercato

Dalla Polonia: “Fiorentina interessata a un giovane talento polacco”

Goretti
Nome nuovo per il centrocampo viola
Redazione VN

Il giovane talento polacco di origini nigeriane Pascal Mozie, centrocampista classe 2007, è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui la Fiorentina. Il suo contratto con il Legia Varsavia è in scadenza e al momento non è certo che decida di rinnovare.

Mozie ha già maturato esperienza internazionale disputando alcune partite di Youth League, tra cui due presenze proprio contro la Fiorentina Primavera nell’edizione in corso. Le sue prestazioni hanno attirato ulteriormente l’attenzione degli osservatori.

Il Legia Varsavia sta provando a convincere il ragazzo a restare, ma il giocatore sembra intenzionato a valutare altre opportunità per il proprio futuro. Lo riporta il portale polacco Pilka Nozna.

Leggi anche
Maldini torna nei radar della Fiorentina: idea di mercato per gennaio?
Occhi in Brasile per la difesa: la Fiorentina tra le pretendenti per un 2002

© RIPRODUZIONE RISERVATA