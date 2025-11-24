La Fiorentina comincia a muoversi in vista del mercato di gennaio. Il neo Ds Roberto Gorettilavora per rinforzare la rosa, in particolare il reparto difensivo. L'esperto di mercato Ekrem Konur riporta dell'interesse viola per David Ricardo, difensore classe 2002.
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Occhi in Brasile per la difesa: la Fiorentina tra le pretendenti per un 2002
sul taccuino
Occhi in Brasile per la difesa: la Fiorentina tra le pretendenti per un 2002
Si muove il calciomercato? La Fiorentina nella corsa a un centrale difensivo brasiliano: i viola però devono guardarsi dalla concorrenza
Ci sarebbe infatti anche la Fiorentina nella corsa al centrale difensivo mancino che milita nel Botafogo. Il suo valore di mercato si aggira sugli 8 milioni di euro. I viola però devono guardarsi dalla concorrenza di Bologna e Real Betis che sono sulle sue tracce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA