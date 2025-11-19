La Fiorentina si avvicina al mercato invernale con idee già esplorate nei mesi precedenti, ma con obiettivi ancora da definire. Vanoli fornirà presto le sue valutazioni alla società, mentre Goretti dovrà trasformare le indicazioni tecniche in operazioni concrete. I limiti della rosa sono emersi chiaramente nella prima parte di stagione, e l’allenatore avrà un ruolo importante soprattutto nella gestione delle uscite.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Gli obiettivi di Goretti per gennaio. In 3 rischiano la cessione”
Il budget di gennaio non sarà ampio, complice la spesa estiva da oltre 90 milioni, ma alcune cessioni potrebbero permettere di intervenire in maniera mirata. Diversi giocatori, come Richardson, Comuzzo e Parisi, potrebbero trovarsi davanti a un momento decisivo per il loro futuro. Al tempo stesso il club potrebbe rinforzarsi con innesti funzionali, in particolare un mediano di personalità e un difensore rapido.
Per questo motivo tornano d'attualità profili già valutati in estate: il tedesco Eric Martel, in scadenza con il Colonia, oppure Sandi Lovric dell’Udinese. In difesa rimane viva l’ipotesi Diogo Leite dell’Union Berlino, valutato circa 10 milioni ma potenzialmente in uscita a parametro zero dal prossimo febbraio se non dovesse rinnovare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA