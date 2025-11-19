CorFio: “Gli obiettivi di Goretti per gennaio. In 3 rischiano la cessione”

La Fiorentina si avvicina al mercato invernale con idee già esplorate nei mesi precedenti, ma con obiettivi ancora da definire. Vanoli fornirà presto le sue valutazioni alla società, mentre Goretti dovrà trasformare le indicazioni tecniche in operazioni concrete. I limiti della rosa sono emersi chiaramente nella prima parte di stagione, e l’allenatore avrà un ruolo importante soprattutto nella gestione delle uscite.