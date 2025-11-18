Zangrillo: “Della Valle non capiva perché mi fossi messo nei casini col Genoa”

Credo che la causa (della separazione, ndr) sia una profonda antipatia tra me e l’ad Andres Blazquez, oltre a una sfiducia reciproca. Però lui contava e io no, lo accetto. Ricordo una cena di 4 anni fa in casa di Diego Della Valle a Milano. Lui mi vuole bene e non capiva perché mi stessi mettendo nei casini accettando la presidenza del Genoa. Mi difese Remo Ruffini perché sapeva che ero felice. Per due anni Remo ha aiutato il Genoa senza alcun ritorno, solo la mia riconoscenza.