Dusan Vlahovic ci sarà contro la Fiorentina? Il Corriere dello Sport si sofferma sulle condizioni fisiche dell'attaccante della Juventus, che farà di tutto pur di esserci:
Fiorentina-Juventus, Vlahovic spinge: "Farà di tutto per poter giocare a Firenze"
Fiorentina-Juventus una gara speciale per Dusan Vlahovic
Alla Continassa si respira infatti fiducia sulla possibilità che il serbo possa essere a disposizione per l’incrocio con la “sua” Fiorentina e quindi essere (almeno) nella lista dei convocati. Sulla tipologia di impiego - da titolare o a gara in corso - deciderà Lucio e decideranno anche le sensazioni del giocatore che certamente farà di tutto per non perdere un appuntamento cui tiene particolarmente. Logica vuole che un occhio alla prudenza sarà dato. All’orizzonte non c’è soltanto la Fiorentina ma c’è pure il viaggio al Circolo polare artico per la con i norvegesi del Bodø/Glimt, decisiva per il futuro in Champions. Per questo motivo non saranno corsi rischi inutili. La voglia di DV9 però potrebbe fare la differenza: Dusan è sempre più un leader della Juve, come ha confermato a più riprese in questa prima parte di stagione, e quindi vuole fare di tutto per essere titolare al Franchi.
