Juventus, l’esito degli esami su Vlahovic: ci sarà con la Fiorentina?

Era già nell'aria, ma adesso è arrivata la conferma: sospiro di sollievo in casa Juventus per Dusan Vlahovic. L'attaccante nella giornata di oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali al JMedical e i test hanno escluso lesioni, confermando però la diagnosi di un affaticamento. In attesa di una conferma ufficiale del club bianconero, Luciano Spalletti valuterà giorno dopo giorno se l'attaccante serbo riuscirà ad essere a disposizione per la partita di sabato al Franchi contro la sua ex squadra, la Fiorentina.