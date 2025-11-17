Viola News
Juventus, Vlahovic in dubbio per la Fiorentina: 3 giorni di riposo, poi si vedrà

La Juventus potrebbe fare a meno di Dusan Vlahovic
La pausa nazionali ha lasciato in dote un problema a Spalletti per quanto riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic. L'attaccante è uscito malconcio dalla gara di giovedì a Wembley con l'Inghilterra, match che ha sancito l'eliminazione della Serbia dalla corsa al Mondiale.

La sua presenza per la sfida di sabato al Franchi è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare. Il problema non è grave, ma la trasferta di Firenze si avvicina e i tempi sono stretti. L'attaccante per ora starà fermo per almeno due o tre giorni. Lo scrive la Nazione.

