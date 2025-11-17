Domani si torna al VP, Nazione: “Vanoli deve riaccendere la scintilla”

Da monitorare Kean e Gosens

Redazione VN 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 07:12)

La Fiorentina tornerà ad allenarsi domani al Viola Park per preparare nel dettaglio la sfida di sabato contro la Juventus, verso la quale si va verso un Franchi praticamente esaurito. Vanoli riabbraccerà subito Gudmundsson, mentre gli altri nazionali rientreranno tra martedì e giovedì: da Pongracic a Sohm, fino a Dzeko, Fortini e Comuzzo. La squadra sarà dunque al completo per gli ultimi tre allenamenti prima del match.

In settimana verranno valutate le condizioni di Kean e Gosens: entrambi sono vicini al ritorno, con il centravanti più avanti nel recupero rispetto all’esterno tedesco, fermo da tre gare per un infortunio muscolare. Martinelli e Ndour, invece, sono già a disposizione. Vanoli conta molto sul recupero di queste pedine per trovare le soluzioni giuste e tirare la Fiorentina fuori dalla zona calda della classifica.

La partita contro la Juventus, oltre al valore dei tre punti, può rappresentare un'occasione per dare una scossa all’ambiente e riaccendere l’entusiasmo della tifoseria viola. Servirà una prestazione intensa, orgogliosa e determinata: questa volta dovrà essere la squadra a trascinare lo stadio, e non il contrario. Lo scrive la Nazione.