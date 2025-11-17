Ricordate Zurkowski? Il polacco torna sotto i ferri, ancora una volta

Ancora un brutto momento per Szymon Zurkowski, oggi allo Spezia e solo con una presenza in questa stagione causa in tantissimi problemi fisici. L'ex centrocampista della Fiorentina, infatti, nei prossimi giorni dovrà tornare sotto i ferri per operarsi al ginocchio. Lo stesso che lo ha costretto a stare fuori fino a questo momento. Una pessima notizia per lo Spezia, che dovrà fare a meno dell'ex viola per molto tempo, visto che si sottoporrà ad un intervento chirurgico per stabilizzare il legamento collaterale del ginocchio destro, lo stesso già operato nella passata stagione ad Empoli.
Pessime notizie per lo Spezia, che dovrà fare a meno per tanto tempo di Zurkowski: l'ex viola si dovrà operare ancora una volta
