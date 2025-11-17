Da Torino: “Ecco cosa trapela dalla Juventus sulle condizioni di Vlahovic”

Dall’ambiente Juventus filtra relativo ottimismo e si ritiene che Vlahovic possa recuperare in tempo per la ripresa della Serie A

17 novembre 2025

Dusan Vlahovic è stato fermato da un sovraccarico muscolare all’adduttore dopo la gara con l’Inghilterra, motivo per cui il CT della Serbia ha preferito non rischiarlo e lo ha tenuto fuori dal match contro la Lettonia. Il suo rientro a Torino, in vista della ripresa del campionato e della sfida da ex contro la Fiorentina, è accompagnato da qualche apprensione sulle sue condizioni.

Nelle ultime settimane l’attaccante aveva già accusato anche un fastidio alla schiena, ma aveva comunque stretto i denti giocando sia il derby col Torino sia il match contro l’Inghilterra, finché lo staff serbo ha scelto di concedergli riposo completo.

Stando però a quanto riportato da La Stampa, gli esami svolti nel ritiro della Serbia hanno escluso lesioni significative. Per questo motivo, dall’ambiente Juventus filtra relativo ottimismo e si ritiene che Vlahovic possa recuperare in tempo per la ripresa della Serie A.