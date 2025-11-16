L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato a Sky Sport di Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Runjaic su Zaniolo: “Udinese occasione importante per lui. E’ un esempio”
altre news
Runjaic su Zaniolo: “Udinese occasione importante per lui. E’ un esempio”
Le parole dell'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, su come sta andando Nicolò Zaniolo dopo essere arrivato questa estate
Zaniolo è un grande calciatore, un professionista serio. Udine è un’occasione importante per lui, sta facendo bene ma sa che può e deve migliorare. Sono molto contento, è un esempio dentro e fuori dal campo. E' un giocatore serio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA