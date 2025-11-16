Viola News
Runjaic su Zaniolo: “Udinese occasione importante per lui. E’ un esempio”

Le parole dell'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, su come sta andando Nicolò Zaniolo dopo essere arrivato questa estate
Redazione VN

L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato a Sky Sport di Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Fiorentina:

Zaniolo è un grande calciatore, un professionista serio. Udine è un’occasione importante per lui, sta facendo bene ma sa che può e deve migliorare. Sono molto contento, è un esempio dentro e fuori dal campo. E' un giocatore serio.

