Nazione: “La Juventus al Franchi, Spalletti e Firenze. Le prime volte di Vanoli”

Fiorentina-Juventus vale tanto per Paolo Vanoli

Redazione VN 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 10:12)

Paolo Vanoli si prepara alla sua prima, intensa settimana verso la sfida con la Juventus, con l’obiettivo di riaccendere il motore della Fiorentina e avvicinarla alla salvezza. Dopo giorni di lavoro serrato durante la sosta, quasi un mini-ritiro utile per conoscere a fondo squadra e giocatori, ora il tecnico dovrà gestire soprattutto l’aspetto psicologico: l’avvicinamento a una partita così significativa vale doppio, e il debutto al Franchi aggiunge ulteriore peso emotivo.

Sabato sera Vanoli vivrà infatti la sua prima volta davanti al pubblico viola, un impatto tradizionalmente molto forte per ogni allenatore della Fiorentina. La sfida con la Juventus, diversa da qualsiasi altra anche per chi ha già vissuto derby importanti come quello della Mole, gli farà scoprire l’intensità unica che Firenze riserva a questo confronto. Inoltre, sarà il suo primo duello con Spalletti, un tecnico che ammira e che lo stimola a preparare una gara tatticamente perfetta.

Quella contro la Juve sarà anche la prima vera “Fiorentina di Vanoli”: a Genova aveva avuto appena 48 ore per incidere, mentre la sosta gli ha permesso di lavorare duramente al Viola Park e confrontarsi con tutta la rosa. Ora può scegliere liberamente uomini e idee, inserendo i primi segnali concreti del suo stile, quel “vanolismo” che dovrà segnare il distacco definitivo dall’era precedente. Lo scrive la Nazione.