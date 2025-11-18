Casini: “Franchi? Inutile illudere i tifosi. Vanoli coraggioso ad accettare Firenze”

Francesco Casini, consigliere comunale ed ex sindaco di Bagno a Ripoli, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue parole su Fiorentina-Juventus:
"Percepisco passione e paura. Ma proprio per questo può essere la partita della svolta. Potrebbe dare motivazioni e morale"
Oggi è inutile illudere i cittadini sullo stadio: si concluderà solo a condizione che Firenze ospiti Euro 2032. Gli impianti prescelti saranno comunicati solo alla fine del 2026, prima di quella data non sarà concluso il restyling. Quindi per diversi mesi non avremo ancora la certezza delle risorse.
Percepisco passione e paura. Ma proprio per questo può essere la partita della svolta. Potrebbe dare motivazioni e morale. Quest’anno vale doppio. Vanoli? Anche perché bisogna riconoscere che ha avuto coraggio ad accettare una situazione difficile. Serie B? La squadra si salverà trovando l’umiltà. Fiorentina-Juventus? L’1-0 di Batistuta che supera Tudor di testa, su cross di Lulù Oliveira. Era l’anno di Trapattoni. Andavano fortissimo. Ero in nel parterre della Curva Fiesole.
