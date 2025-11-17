Nazione: “Vanoli vuole uno simile a Sohm. Martel del Colonia un affare”

La Nazione torna a parlare di mercato, con Paolo Vanoli che a gennaio vorrà dei rinforzi per completare la rosa della Fiorentina. Dopo Genova, l'ex allenatore del Torino ha ammesso i limiti del centrocampo viola. Per questo motivo, torna di mota Eric Martel del Colonia:
La Fiorentina punta a rinforzarsi a centrocampo
Sullo sfondo resta il mercato di gennaio. Vanoli, se lo è lasciato sfuggire a Genova, spera in un innesto in mezzo al campo con caratteristiche simili a quelle di Sohm: struttura fisica, energia e dinamismo, elementi che ritiene fondamentali per completare il reparto. Presto per fare nomi, ma Martel del Colonia è rimasto in sospeso dall'estate e ancora ha il contratto in scadenza a giugno. Può essere un affare.
