Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Ferrari: “Franchi? Ci sentiamo fuori dal progetto. Ma continuiamo a sperare”

news viola

Ferrari: “Franchi? Ci sentiamo fuori dal progetto. Ma continuiamo a sperare”

Ferrari
Il dg parla così della diatriba tra Comune e ACF sul restyling del Franchi
Redazione VN

Nella lunga intervista concessa a Repubblica Firenze, il dg viola Alessandro Ferrari parla dei rischi che la Fiorentina sta correndo per i ritardi dei lavori sul Franchi:

Rimaniamo assolutamente disponibili a valutare tutto quello che il Comune ci farà vedere. Anche noi dobbiamo mandare ancora qualche dato però oggi, a differenza di qualche mese fa, c’è il rischio che la Fiorentina rimanga fuori dal progetto.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

IL RISCHIO

Che il Comune se lo farà da solo, senza la Fiorentina. E quando sarà finito ci troveremo un impianto pronto, sperando che sia uno stadio adeguato alle nostre esigenze ma, soprattutto, a quelle dei tifosi".

Leggi anche
Il no all’Atalanta, poi la crisi. Nazione: “Che fine ha fatto Robin Gosens?”
Titoli viola: “Ultimatum stadio” “Le ali da ritrovare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA