Ferrari: “Franchi? Ci sentiamo fuori dal progetto. Ma continuiamo a sperare”

IL RISCHIO
Che il Comune se lo farà da solo, senza la Fiorentina. E quando sarà finito ci troveremo un impianto pronto, sperando che sia uno stadio adeguato alle nostre esigenze ma, soprattutto, a quelle dei tifosi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
news viola
Nella lunga intervista concessa a Repubblica Firenze, il dg viola Alessandro Ferrari parla dei rischi che la Fiorentina sta correndo per i ritardi dei lavori sul Franchi:
Rimaniamo assolutamente disponibili a valutare tutto quello che il Comune ci farà vedere. Anche noi dobbiamo mandare ancora qualche dato però oggi, a differenza di qualche mese fa, c’è il rischio che la Fiorentina rimanga fuori dal progetto.
IL RISCHIO
Che il Comune se lo farà da solo, senza la Fiorentina. E quando sarà finito ci troveremo un impianto pronto, sperando che sia uno stadio adeguato alle nostre esigenze ma, soprattutto, a quelle dei tifosi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA