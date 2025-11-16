CorFio: “Dodò in difficoltà”. Passaggi sbagliati e non dribbla nemmeno più

Il Corriere Fiorentinoha analizzato i numeri della crisi di Dodò. Il brasiliano sta attraversando un periodo complicato e si vede. Ecco il calo del terzino viola spiegato con delle statistiche:
Dentro le difficoltà di Dodò
Discorso non così diverso quello per Dodò. Il brasiliano — 5 assist nel campionato 2024-25 — è ancora a secco nella serie A 2025-26, pur avendo disputato 981 dei 990 minuti disponibili e mantenuto la stessa media di cross (4 ogni 90 minuti). L’ex Shakhtar — oltre ad alcune sbavature difensive — ha visto la percentuale di precisione dei passaggi scendere dal 77 al 70, il numero di progressioni con il pallone da 4,13 a 3,58 e dopo esser stato il quinto dell’intero campionato per dribbling riusciti lo scorso anno (uno ogni 58 minuti) adesso è solo tredicesimo (1 ogni 76).
