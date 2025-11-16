Ferrari e l’unica cosa positiva sul Franchi: “Almeno qui i lavori sono iniziati”

Se i ritardi sui lavori per il Franchi e la mancanza di chiarezza da parte del Comune preoccupano la Fiorentina, c'è almeno un aspetto positivo che riguarda il restyling dell'impianto a Campo di Marte. Così il dg viola Alessandro Ferrari su Repubblica Firenze:
Si può dare anche una lettura positiva perché almeno a Firenze i lavori sono iniziati. Ma a Milano, con investimenti diversi, si abbatte San Siro e si fa uno stadio completamente nuovo da 80 mila posti dove le società sono responsabili del progetto. Una bella differenza.
MA RESTA UN MA
Uno stadio dove i lavori iniziano nel 2024 e, forse, finiscono nel 2029 nasce già vecchio. Siamo spettatori interessati di quello che sta succedendo. Aspettiamo di avere le ultime risposte".
