Ferrari e l’unica cosa positiva sul Franchi: “Almeno qui i lavori sono iniziati”

Un progetto "che nasce già vecchio". Ma almeno una cosa positiva sul Franchi c'è secondo il dg Ferrari
Redazione VN

Se i ritardi sui lavori per il Franchi e la mancanza di chiarezza da parte del Comune preoccupano la Fiorentina, c'è almeno un aspetto positivo che riguarda il restyling dell'impianto a Campo di Marte. Così il dg viola Alessandro Ferrari su Repubblica Firenze:

Si può dare anche una lettura positiva perché almeno a Firenze i lavori sono iniziati. Ma a Milano, con investimenti diversi, si abbatte San Siro e si fa uno stadio completamente nuovo da 80 mila posti dove le società sono responsabili del progetto. Una bella differenza.

Uno stadio dove i lavori iniziano nel 2024 e, forse, finiscono nel 2029 nasce già vecchio. Siamo spettatori interessati di quello che sta succedendo. Aspettiamo di avere le ultime risposte".

