Ferrari svela: "Ecco cosa vogliamo fare per i 100 anni della Fiorentina"

Repubblica

Ferrari svela: “Ecco cosa vogliamo fare per i 100 anni della Fiorentina”

Ferrari
Ferrari sul centenario della Fiorentina
Redazione VN

Alessandro Ferrari, sulle pagine di Repubblica Firenze, svela i piani della Fiorentina per l'anno del centenario. Ecco le parole del direttore generale della Fiorentina:

 Tutto il lavoro che abbiamo fatto in estate era mirato a vincere un trofeo. Oggi, però, dobbiamo pensare soprattutto a fare bene in campionato già dalla partita con la Juve, e dopo penseremo alla Conference. Un passo alla volta, appunto

CENTENARIO

Una grande festa. Sarà coinvolto il Viola Park, poi vediamo cosa si potrà fare allo stadio. Inoltre la sindaca ha detto che potremo utilizzare anche spazi della città. È una ricorrenza unica che vogliamo celebrare nel migliore dei modi, magari con qualche sorpresa

