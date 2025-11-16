Difesa, Gazzetta: “I 3 correttivi di Paolo Vanoli per subire meno gol”

La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato

La priorità assoluta per Paolo Vanoli è ricostruire la fase difensiva della Fiorentina, oggi la peggiore della Serie A con 18 gol subiti in 11 giornate. Il nuovo allenatore ha individuato tre interventi immediati: aumentare l’attenzione, ritrovare equilibrio e introdurre la marcatura a uomo sui calci piazzati. L’obiettivo è arginare le difficoltà evidenti che hanno caratterizzato l’inizio di stagione e permettere alla squadra di resistere meglio alla pressione offensiva degli avversari.

Il problema più urgente riguarda proprio i calci da fermo: ben metà delle reti incassate dalla Fiorentina è arrivata in queste situazioni. Quattro gol provengono da punizioni, due da corner e tre da rigore, un campanello d’allarme che ha spinto Vanoli a intervenire subito già dal primo allenamento. Oltre al cambio di marcature, il tecnico valuta un baricentro più basso e pretende un livello di concentrazione molto più alto, viste le ingenuità emerse soprattutto nella gara di Marassi.

Nonostante le difficoltà, Vanoli è intenzionato a proseguire con la difesa a tre, anche se resta da capire quali saranno gli interpreti più affidabili. Nel debutto di Genova ha confermato il terzetto Pongračić-Mari-Ranieri, ma la fragilità mostrata contro le big — Napoli e Inter hanno segnato tre gol ciascuna, Roma, Milan e Bologna due — evidenzia la necessità di trovare soluzioni rapide. Con la Juventus all’orizzonte, la solidità difensiva non è più un obiettivo: è un’urgenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.