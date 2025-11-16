Dusan Vlahovic si è fermato in Nazionale. L'attaccante della Juventus adesso è a serio rischio per la sfida di sabato contro la Fiorentina. Il punto della Gazzetta dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Vlahovic ci sarà a Firenze? Gazzetta: “Cosa trapela dagli ambienti juventini”
Gazzetta dello Sport
Vlahovic ci sarà a Firenze? Gazzetta: “Cosa trapela dagli ambienti juventini”
Dusan Vlahovic in dubbio per la sfida dell'ex
La Juventus spera in un recupero bis per Firenze, ma non si illude. I dolori di Vlahovic hanno fatto scattare il campanello d'allarme alla Continassa. Il bomber serbo ha un fisico imponente e in passato ha impiegato anche più di una settimana per smaltire un affaticamento. Una volta rientrato a Torino, Dusan verrà visitato dallo staff della Juventus e in accordo con Spalletti si deciderà come procedere per la Fiorentina. Nessuno si sbilancia negli ambienti bianconeri. Un po' per i precedenti dell'attaccante e un po' per il calendario che attende la Juventus alla ripresa. Firenze è una tappa delicata, però è soltanto la prima di tante: pochi giorni dopo - martedì 25 novembre - i bianconeri saranno impegnati a Bodo e non vincere in Norvegia potrebbe complicare del tutto il cammino in Champions League. Per tutti questi motivi, la cautela sarà massima. Recuperare Vlahovic per il Franchi sarebbe importante, ma la priorità è un'altra: evitare guai peggiori e uno stop più lungo dell'ex viola, tuttora il miglior goleador stagionale della Signora con sei reti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA